Красавица невеста Николая Баскова разгорячилась на пляже

Телеведущая, признанная российская красавица Виктория Лопырева выложила в соцсети пляжное фото.

Николай Басков назвал Викторию Лопыреву своей невестой. Вместе они отдыхали на заграничном курорте или нет, не сообщается. И кто сфотографировал Викторию в белом купальнике - тоже вопрос.

Фото становится популярным в Инстаграм. За сутки снимок получил более 45 тысяч "лайков". "Шикарна))", "Как много девушек хороших, но ты не просто хорошая – ты прекрасная!", - пишут в комментариях.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о свадьбе Виктории Лопыревой и Николая Баскова. Чеченский лидер хотел, чтобы знаменитости поженились в начале октября, и их свадьбы состоялась в Грозно. Но не все бывает так, как хочется. Свадьбу перенесли на другую дату.