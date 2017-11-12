Лайма Вайкуле и Алла Пугачева - конкурентки или подруги (ВИДЕО)

Две популярные певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле исполняют песни маэстро Раймонда Паулса. Артисты из Прибалтики в советские времена привлекали к себе особое внимание. Привлекала их манера петь с акцентом. Юморист Максим Галкин даже как-то высказался об акценте Лаймы Вайкуле.

В субботу телеведущие Максим Галкин и Юлия Меньшова представили прибалтийских исполнителей - звезд, ставший популярными еще в годы СССР, в программе "Сегодня вечером".

Минувшим летом Алла Пугачева и Лайма Вайкуле вместе проводили много времени. Галкин вывозил свою семью на отдых в Юрмалу. Вот дамы и пообщались вволю.

А когда-то, возможно, они ревновали друг дружку к Паулсу. Хотя Лайма уверяет, что конкуренции у них с Аллой не было. По ее словам, ей даже льстит, что Раймонд Паулс писал не только Алле, но и ей. "Долгое время я не знала, что существует зависть. Ты не можешь нравиться всем. Это нормально. Мне тоже не все нравятся. Мы с Аллой Пугачевой два овна, и, наверное, это тоже имеет значение. Мы очень похоже реагируем на все. Я легко отношусь к тому, что Раймонд пишет еще для кого-то. Уверена, что и Алла". "И я очень рада, и у нас с Аллой хорошие отношения", - призналась Лайма.