Юлия Савичева рассказала о близких отношениях с Максимом Фадеевым

Певица Юлия Савичева рассказала о близких отношениях с продюсером, музыкантом Максимом Фадеевым.

Они знакомы уже много лет. Фадеев искренне радовался успехам Савичевой и рождению ее ребенка - дочки Анечки.

После рождения дочки Анечки певица еще не вернулась на сцену. Юлия Савичева выложила в соцсети свое фото с Максом Фадеевым и рассказала об их недавней встрече. По признанию артистки, говорили они обо всем и ни о чем. "Как приятно, что несмотря на график и усталость, есть человек, готовый отложить все дела на половину дня ради простого общения... Как я рада, что есть человек с которым до сих пор очень легко дружить и работать. Сколько лет прошло, а ты все такой же, безбашенно-талантливый и позитивный", - подписала Савичева фото.

Юлия Савичева во время беременности жила с мужем в Португалии. Там появился на свет их первенец. Семейство вернулось в Россию. Но свою личную жизнь певица держит в секрете.

Максим Фадеев ранее рассказывал, что знает Юлию с самого ее рождения. На свадьбу он сделал певице роскошный подарок.