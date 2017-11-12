СМИ узнали о воссоединении группы Spice Girls в следующем году

Популярная в 90-е годы поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться в 2018 году. Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл будут работать над целым рядом проектов. Виктория Бэкхем категорически отказалась выступать на 20-летии Spice Girls

Инициатором возрождения группы является Мелани Чисхолм. При этом намерения артистов осложняются проблематичными отношениями между девушками, занятыми в своих сольных проектах. Противницей воссоединения выступала Виктория Бекхэм (Адамс), но и она позже согласилась. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Группа Spice Girls, основанная в 1994 году, оказалась одной из самых успешных женских поп-групп в истории. Она существовала до 2000 года, когда было объявлено о ее распаде.