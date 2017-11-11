Стала известна стоимость услуг певицы и ведущей Ольги Бузовой на Новый год

СМИ узнали, какой гонорар берет Ольга Бузова за свои выступления на новогодних корпоративных вечерниках.

Директор Бузовой рассказал Women’s Day , что стоимость ее услуг в качестве ведущей мероприятия составляет полтора миллиона рублей. За 850 тысяч рублей девушка исполнит свои песни, продолжительность концерта – 45 минут. По словам представителя знаменитости, заказы от желающих провести праздник в компании с Бузовой уже начали поступать.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова публично посмеялась над своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Футболист не попал в состав сборной России, который предстояли очередные товарищеские матчи.