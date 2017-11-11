Виктория Дайнеко рассказала об идеальном мужчине

Знаменитая российская певица Виктория Дайнеко рассказала, каким в ее представлении должен быть идеальный мужчина.

Не так давно артистка пережила тяжелый развод с супругом Дмитрием Клейманом, после чего она полностью погрузилась в развитие карьеры. На днях в социальной сети Instagram Виктория сообщила, что не разочаровалась абсолютно во всех мужчинах. Дайнеко привела основные параметры, которыми, по ее мнению, должен обладать ее идеальный избранник.

Певица подчеркнула, что для нее возлюбленный должен быть божеством, на которого она всегда будет смотреть с восхищением. Виктория считает, что представитель сильного пола должен иметь больше власти и держать все под контролем. Дайнеко заметила, что ее не привлекают мужчины, которые вызывают жалость.