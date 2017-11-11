Ольга Орлова поставила на место фанатку, обвинившую ее в забвении Жанны Фриске

Бывшая солистка популярной группы "Блестящие" Ольга Орлова жестко поставила на место свою подписчицу в социальной сети Instagram, которая заявила, что артистка забыла свою безвременно ушедшую подругу Жанну Фриске.

Под снимком Ольги Орловой одна из женщин обвинила ее в том, что она ничего не делает для того, чтобы люди не забывали о Жанне. Поклонница Фриске обвинила Орлову в том, что она больше говорит "о собачках", чем о своей подруге. Подписчица пожелала Ольге удачи с ее славой, вновь обретенной благодаря умершей приятельнице. Она также назвала певицу лицемерной и подчеркнула, что не может ее уважать, передает портал "СтарХит".

Орлова заявила в ответ, что не понимает, о чем идет речь, а также заметила, что никто не имеет право судить ее отношение к Фриске. Она добавила, что не участвует "в грязи" и подчеркнула, что если кто-то забыл о Жанне, то это не значит, что забыла она.