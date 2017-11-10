Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном

Сергей Лазарев недавно вернулся после продолжительных гастролей домой и опубликовал в своем Instagram трогательное фото с сыном. Сергей запечатлен в момент, когда он наклонился к сыну, чтобы поцеловать мальчика. Сергей Лазарев в своем новом клипе впервые снял сына

"Урааааа, я дома!! Как же я скучал", — подписал Сергей фото. Хотя многие поклонницы до сих пор печалятся по поводу того, что сердце Лазарева занято, его отцовская нежность их восхищает: "Как трогательно"; "Мммм ...носики))", "Невероятно трогательная фотография".

Лица малыша не видно, Сергей планирует показать ребенка, когда тот подрастет, так как понимает, что вечно скрывать сына не получится.

Трехлетний сын знаменитого российского артиста Сергея Лазарева постоянно удивляет своего отца. Буквально на днях певец признался в беседе с телеведущим Юрием Николаевым, что Никита очень похож на него.