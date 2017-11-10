Эвелина Бледанс показала себя без макияжа, без прикрас

Актриса, известная как "самая сексуальная медсестра" Эвелина Бледанс опубликовала видеозапись, на которой она без макияжа. Бледанс призналась, что "от нее убежали глаза". Видео клоунесса выложила в Инстаграм.

Поклонники Эвелины разделились на два лагеря. Кому-то актриса нравится и с макияжем, и без прикрас. Сейчас многие звезды делают пластические операции, но не всегда удачно. Подписчики Бледанс решили, что она перестаралась с нижней губой.

"Продолжаю цикл постов "Ну что ж ты страшная такая! А слабо, "Полюби меня такой, какая я есть!", - подписала видео актриса. "Не наговаривайте на себя,красивая очень", "Красавица", "Как всегда прекрасна и шикарна", - пишут добрые поклонники.

"Нижняя губа как у шимпанзе, смотреть неприятно", "Бабуся", - констатировали критики Бледанс.

Оптимисты призывают Эвелину: "Не слушайте никого, естественная красота всегда в моде, вы можете её себе позволить".

Недавно Эвелина Бледанс призналась о расставании с мужем - отцрм ее младшего сына Семена.

Кстати, музыкант Леонид Агутин похвастался, как хороша его жена Анжелика Варум без макияжа.