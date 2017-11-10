Юлия Ковальчук поделилась снимком, сделанным на прогулке с дочкой

Знаменитая российская певица Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками новым снимком.

На фотографии молодая мама позирует рядом с коляской, в которой лежит ее новорожденная дочка. Для выхода с малышкой на улицу Юлия выбрала стильный наряд: пальто и широкополую шляпу пудрового цвета, удобные угги и модные солнечные очки. Не забыла Ковальчук и о макияже.

Поклонники артистки не устают восхищаться превосходным внешним видом женщины, ее ухоженностью и оптимистичным настроем.