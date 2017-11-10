Накануне стало известно, что супруга "загулявшего" футболиста Андрея Аршавина простила его.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алиса Аршавина приняла решение расторгнуть брак со спортсменом. Теперь же сообщается, что мужчина и женщина решили сохранить семью. Жена футболиста заявила, что любит своего мужа, который решился в интервью признать все свои ошибки.

Как сообщает "СтарХит", Алиса Аршавина смогла простить возлюбленного, вследствие чего между ними были улажены все противоречия.