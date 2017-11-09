Дана Борисова предложила Гуфу пройти реабилитацию от наркозависимости
9 ноября 2017, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая телеведущая Дана Борисова обратилась к рэп-исполнителю Гуфу, приглашая его посетить размещенный в Таиланде центр реабилитации наркозависимых. В этой клинике она сама проходила лечение.
Телеведущая записала видео, где обратилась к Гуфу, отмечая, что они пока не знакомы, но она не против завести с ним дружбу, поскольку восхищается его творчеством. Дана заверила, что она и все обитатели центра просто обожают его, а потому он обязан приехать к ним в гости и они вместе будут спасать мир от наркотиков.
Исполнителя Гуфа многократно пытались привлечь к ответственности за то, что в своих композициях он ведет пропаганду наркотиков. Также он сам неоднократно сообщал, что употреблял запрещенные вещества.
Слова знаменитости передает общественности портал Super.