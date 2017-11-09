Бывший муж Ольги Бузовой намекнул на скорую свадьбу

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов намекнул на скорую свадьбу с новой возлюбленной. Модель Анастасия Костенко станет третьей женой 30-летнего героя светской хроники последнего времени.

Тарасов выложил в Истаграм новое фото с Анастасией. На пальчике девушки появилось новое колечко. Вероятно, это помолвочное колечко. Возлюбленная Тарасова носит его на безымянном пальце правой руки.

Пара в Москве вышла в свет, посетила мюзикл. Поклонники пары дискутируют, когда же Тарасов поведет избранницу под венец. Анастасия сама написала в своем Инстаграм о важном событии в жизни, которое ожидается через 36 дней.

Ольга Бузова тяжело переживала расставание с мужем. Но сейчас в ее жизни новая полоса. Она развивает карьеру певицы.