Суд на первом заседании сегодня может развести Джигарханяна с Виталиной

Актер и режиссер 82-летний Армен Джигахарнян уже сегодня может освободиться от брачных уз. В Москве в четверг, 9 ноября, состоится первое судебное заседание по делу о разводе народного артиста Армена Джигарханяна.

Дети в браке актера и Виталины Цымбалюк-Романовской не родились. По закону их могут развести сразу. Знакомые актера предполагают, что паре есть что делить. Вероятно, одно судебное заседание определить судьбу Джигахарняна не решит. Супруга Джигарханяна рассказала, кто виноват в ее расставании с мужем

Пока еще законная жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская на суд не явится. Она вместе со своими родителями покинула Москву и сейчас находится в Грузии, - сообщает "7 Дней".

Армен Джигарханян публично несколько раз называл Виталину воровкой и заявлял, что хочет с ей развестись. Что из недвижимости достанется ему, а что ей - решит суд. Предположительно, все имеющиеся у них квартиры записаны на 38-летнюю Цымбалюк-Романовскую.

К предыдущей жене Татьяне Власовой Армен Борисович возвращаться не хочет.