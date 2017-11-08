Катя Семёнова рассказала о пережитой болезни, из-за которой оставила сцену

Певица Катя Семёнова собирала аншлаги. В 1980-е годы звезда давала десятки концертов в месяц. Бывало, доходило до 70. Поклонники только сейчас узнали, что случилось с Катей Семёновой, куда она пропала на пике популярности.

Певица поделилась самым сокровенным с ведущей программы "Секрет на миллион" Лерой Кудрявцевой.

Более 20 лет назад Катя Семёнова сочиняла песни, гастролировала по стране и за рубежом. Её диски продавались миллионными тиражами.

Но началось обострение двухстороннего туберкулёза. Пришлось уходить со сцены и серьёзно лечиться. Лечение продолжалось целый год. По признанию артистки, в период болезни она выглядела очень плохо. Многие не знали о болезни, предполагали, что певица стала пить. Хорошо, что медики подобрали лечение, и Кате Семёновой удалось поправиться.

С первым мужем - музыкантом они расстались. Сейчас артистка счастлива в браке с актёром Михаилом Церишенко. В семье сына растёт Матвей. Катя - бабушка. Она получает мизерную пенсию.