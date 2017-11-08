Пригожин выступил за вечный бойкот «Евровидения»

Иосиф Пригожин заявил, что Россия должна отказаться от «Евровидения» «раз и навсегда».

В беседе с RT продюсер отметил, что стране участие в данном музыкальном конкурсе ничего, кроме постоянного унижения, не дает. По словам Пригожина, тот факт, что отечественные артисты выступают на «Евровидении», никак не сказывается на международном имидже России.

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что РФ была официально включена в число участников конкурса, который пройдет весной 2018 года в Португалии. В Госдуме призвали к бойкоту мероприятия. Депутат Станислав Говорухин высказал мнение, что Россия, не допущенная до «Евровидения-2017», не должна посылать своих представителей на следующий конкурс.