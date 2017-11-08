Говорухин призвал Россию отказаться от участия в «Евровидении»

Россия не должна посылать своих представителей на «Евровидение-2018». Такое мнение высказал Станислав Говорухин.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости депутат Госдумы отметил, что РФ, не допущенной до музыкального конкурса в этом году, следует по своей воле отказаться от участия в нем в 2018-м. В этом случае страна, по словам Говорухина, сохранит свое достоинство.

Российская певица Юлия Самойлова не смогла выступить на «Евровидении-2017» из-за того, что ее не пустили на территорию Украины, которая выступила организатором мероприятия. В следующем году конкурс пройдет в Португалии. Ранее в среду стало известно, что Россия вошла в число участников музыкального состязания.