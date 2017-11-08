Телеведущая Ксения Собчак впервые показала личико маленького сына Платона. Судя по фото, малыш, которому скоро исполнится год, маленькая копия своего отца актера Максима Виторгана.

Ксения Собчак нередко показывает фотографии сына. Но личико Платона всегда скрывала. Фото, на котором отец целует сына, она опубликовала в Инстаграм и подписала: "Мои любимые мужчины!" Сходство заметили подписчики. В комментариях пишут: "На папу похож", "Копия папа", "С Максимом просто одно лицо".

Виторган много занимается с младшим сыном. Семейство показывало фото, как малыш плавает с отцом в бассейне.

Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться в президенты России. Ее мать Людмила Нарусова обещала помогать растить Платона.