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Ксения Собчак впервые показала личико маленького сына

Судя по фото, сын телеведущей - копия Максима Виторгана

8 ноября 2017, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак впервые показала личико маленького сына
фото: pixabay.com

Телеведущая Ксения Собчак впервые показала личико маленького сына Платона. Судя по фото, малыш, которому скоро исполнится год, маленькая копия своего отца актера Максима Виторгана.

 

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Ксения Собчак нередко показывает фотографии сына. Но личико Платона всегда скрывала.  Фото, на котором отец целует сына, она опубликовала в Инстаграм и подписала: "Мои любимые мужчины!" Сходство заметили подписчики. В комментариях пишут: "На папу похож", "Копия папа", "С Максимом просто одно лицо".

Виторган много занимается с младшим сыном. Семейство показывало фото, как малыш плавает с отцом в бассейне.
Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться в президенты России. Ее мать Людмила Нарусова обещала помогать растить Платона.

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Украина расторгла соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения

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Стало известно количество жителей Подмосковья, сделавших прививку от гриппа

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