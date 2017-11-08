Россия станет участницей международного музыкального конкурса "Евровидении-2018". 42 -страны-участницы объявила хозяйка конкурса Португалия. В Лиссабоне Россию представит Юлия Самойлова.

Организаторы представили официальный логотип "Евровидения-2018" и девиз: "Все на борт!"

Участниками конкурса станут: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Украина, Швеция, Швейцария, Хорватия, Черногория, Чехия.

Победу Португалии на "Евровидении-2017" принес Салвадор Собрал с песней "Amar pelos dois", и конкурс в будущем году пройдет в Лиссабоне.

СБУ не пустили россиянку Юлию Самойлову в Киев из-за посещения девушкой Крыма. Россия отказалась участвовать в "Евровидении-2017" на Украине.