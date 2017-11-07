Чак Норрис спасает больную жену, поэтому не снимается

Знаменитый голливудский актер Чак Норрис не снимается в фильмах пять лет, почти не выходит в свет. Артист прилагает все силы, чтобы спасти свою 54-летнюю жену Джину О`Келли. Бывшая модель и актриса страдала от ревматоидного артрита.

В ходе обследования врачи назначили ей пройти МРТ. Супруга Чака Норриса трижды за восемь дней оказывалась в камере томографа. Для получения точного результата медики вводили ей контрастное вещество, в состав которого входил тяжелый металл гадолиний. Врачи уверяли перед обследованием, что препарат безопасен, просто ей надо пить больше воды.

Джина почувствовала необычные ощущения вскоре после первого исследования. По ее признанию, тело горело, будто в него влили кислоту. Жжение распространялось по всему телу. В другой клинике супругам подтвердили, что это может быть реакция на токсичный препарат.

Актер не отходит от своей жены. Они молятся, чтобы болезнь отступила.

Чак Норрис женился на Джине в 1998 году. У них в браке родились двое детей.