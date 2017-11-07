Пугачева в мини-комбинезоне сфотографировалась с Авербухом

Знаменитый фигурист, тренер Илья Авербух выложил в соцсети фотографию с Аллой Пугачевой. Пугачева сфотографировалась с хореографом, постановщиком ледовых шоу на льду после премьеры шоу "Ромео и Джульетта".

Многие знаменитости с детьми пришли посмотреть это шоу на льду. Алла Борисовна своих маленьких детей с собой не взяла, ее сопровождал стилист Алишер. Примадонна вышла на лед и лично поздравила фигуристов- актеров. Вероятно, Илье Авербуху была приятна похвала знаменитой артистки.

"Такие мгновения запоминаешь навсегда!!! ", - подписал фигурист с модной Пугачевой. Алла Борисовна облачилась для выхода в свет в комбинезон. "А.Б СМОТРИТСЯ ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ", - написали в комментарии к снимку.