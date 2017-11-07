Оксана Фандера начала праздновать юбилейный день рождения зажигательным танцем

Актриса Оксана Фандера отмечает юбилейный день рождения. Этой красивой женщине исполнилось 50 лет.

Оксана Фандера - признанная красавица, супруга актера Филиппа Янковского.

Актриса весело начала свой день рождения. Видеозапись танца Оксана Фандера выложила в Инстаграм. Звезда, очевидно, готовилась к выходу в свет. Фандера танцевала только в топе и широких спортивных брюках.

Поклонники актрисы выразили восхищение, в какой прекрасной форме находится Оксана. "Ох, как же я уважаю эту женщину! Талантливую и настоящую, без всех этих гламурных закидонов с полуоткрытыми ртами и дефиляжами. Сияйте дальше многие лета, красавица и талантище!" "СМОТРЮ 10-й раз ))) и восхищаюсь!Обалденная!!!!".