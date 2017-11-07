Оксана Фандера начала праздновать юбилейный день рождения зажигательным танцем
7 ноября 2017, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Оксана Фандера отмечает юбилейный день рождения. Этой красивой женщине исполнилось 50 лет.
Оксана Фандера - признанная красавица, супруга актера Филиппа Янковского.
Актриса весело начала свой день рождения. Видеозапись танца Оксана Фандера выложила в Инстаграм. Звезда, очевидно, готовилась к выходу в свет. Фандера танцевала только в топе и широких спортивных брюках.
Поклонники актрисы выразили восхищение, в какой прекрасной форме находится Оксана. "Ох, как же я уважаю эту женщину! Талантливую и настоящую, без всех этих гламурных закидонов с полуоткрытыми ртами и дефиляжами. Сияйте дальше многие лета, красавица и талантище!" "СМОТРЮ 10-й раз ))) и восхищаюсь!Обалденная!!!!".