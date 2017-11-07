Певец Стас Михайлов направил жалобу на РФ в Европейский суд по правам человека
7 ноября 2017, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый российский певец Стас Михайлов направил жалобу на российские власти в Европейский суд по правам человека.
Об этом сегодня сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков на своем канале в мессенджере Telegram. Стас Михайлов заявил, что власти РФ не защищают его образ, присвоенный Михаилом Стасовым. Отметим, что последний является персонажем актера Александра Реввы в фильме "Дублер".
По мнению артиста, подобное изображение запятнало не только его деловую репутацию, но также и личное достоинство.