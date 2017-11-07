Александр Малинин после скандала заявил, что оплатит лечение больного отца

После громкого скандала, разгоревшегося вокруг семьи Александра Малинина, музыкант решил сделать заявление для своих поклонников.

Артист в ходе видеообращения на своей страничке в социальной сети Instagram пообещал помочь своему больному отцу и оплатить его лечение. Рядом с Александром в ролике можно увидеть его младшего брата Олега, который приехал в Москву, чтобы пообщаться с родственниками.

Малинин заявил, что семья его отца может не волноваться о деньгах, потому что он непременно оплатит все расходы. Он также добавил, что брат в скором времени вылетает в Екатеринбург, где навестит папу, несмотря на то, что тот хочет видеть исключительно старшего сына. Александр подчеркнул, что травля его семьи является несправедливой.