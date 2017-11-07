Рэпер гнойный дал концерт в Петербурге после нападения

Знаменитый российский рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, дал концерт в клубе "Аврора" в Санкт-Петербурге, несмотря на нападение.

Артиста избили в минувший понедельник, 6 ноября. Согласно последней информации, семеро неизвестных подошли к Гнойному на Пироговской набережной в Северной столице и начали наносить ему удары. Уточняется, что нападавшие были недовольны творчеством музыканта.

Как сообщает "Пятый канал", Машнов выступал в маске и заявил, что после случая с нападением ему звонили представители различных изданий. Рэпер подчеркнул, что в такие моменты он начинает чувствовать себя нужным.