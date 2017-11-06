Совершивший каминг-аут Кевин Спейси пройдет курс лечения в аризонской клинике
6 ноября 2017, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Кевин Спейси пройдет курс лечения от «сексуальной зависимости» в клинике в Аризоне.
Как пишет Daily Mail, в медицинском учреждении актер будет заниматься верховой ездой, йогой и восточными боевыми искусствами. Ранее стало известно, что в ту же клинику прибыл обвиненный в домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Месяц лечения в данном учреждении обходится пациенту в 36 тысяч долларов.В конце октября Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной ориентации в ответ на обвинения в педофилии. После возникновения скандала вокруг актера оказалась под вопросом дальнейшая судьба телесериала «Карточный домик», в котором он исполняет одну из главных ролей.