Совершивший каминг-аут Кевин Спейси пройдет курс лечения в аризонской клинике

Кевин Спейси пройдет курс лечения от «сексуальной зависимости» в клинике в Аризоне.

Как пишет Daily Mail, в медицинском учреждении актер будет заниматься верховой ездой, йогой и восточными боевыми искусствами. Ранее стало известно, что в ту же клинику прибыл обвиненный в домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Месяц лечения в данном учреждении обходится пациенту в 36 тысяч долларов.

В конце октября Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной ориентации в ответ на обвинения в педофилии. После возникновения скандала вокруг актера оказалась под вопросом дальнейшая судьба телесериала «Карточный домик», в котором он исполняет одну из главных ролей.