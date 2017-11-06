Джигурду не пустили на Сейшелы на съемки новой программы с участниками «Дома-2»

Никита Джигурда не смог принять участие в съемках новой программы с героями реалити-шоу «Дом-2».

Как сообщил Super, шоумена не пустили на территорию Республики Сейшельские Острова, где должны были пройти съемки передачи. По какой причине у Джигурды возникли проблемы на границе, пока неизвестно.

Новый телепроект, который планирует запустить канал ТНТ, получил название «Адский остров». Никите Джигурде отвели роль ведущего программы.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Джигурда и его супруга Марина Анисина объявили о планах родить еще одного ребенка. Джигурда выразил надежду на то, что известие о грядущем пополнении в семье поможет ему наладить отношения с тещей.