Отец Фриске рассказал, что Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны

Новая женщина Дмитрия Шепелева не дает родным со стороны Жанны Фриске видеться и общаться с маленьким Платоном. По словам отца умершей певицы, сейчас воспитанием малыша занимается бывший косметолог его дочери.

Владимир Фриске рассказал "СтарХиту", что к Шепелеву переехала Ксения Степанова. Она была личным косметологом Жанны и после смерти певицы поддерживала Дмитрия. В итоге между ними вспыхнул роман. И

Владимир Фриске считает, что Ксения сыграла не последнюю роль в его войне с Шепелевым — она явно настраивает внука против родных и не выходит на связь с близкими Жанны. Дмитрий крайне редко позволяет родителям Фриске встречаться с внуком. Более того, по словам отца Жанны, Дмитрий настраивает ребенка против них. Дело в том, что во время одного из таких свиданий мальчик сказал дедушке:«Деда, где деньги, где дом?»

Кроме того, Владимир Фриске не исключает, что Ксения Степанова специально выманивала документы у его дочери, в которых позже появились поддельные, подписи.