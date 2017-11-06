Дана Борисова приняла решение спрятать дочку

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова, которая прошла курс реабилитации от пагубной зависимости в одной из клиник Таиланда, приняла важное решение.

Недавно знаменитость побывала в Москве, где после длительной разлуки встретилась со своей дочкой Полиной. Однако в социальной сети Борисовой не появилось ни единого снимка с девочкой. Чуть позже Дана заявила, что больше не намерена публиковать фотографии дочери в интернете.

Телеведущая подчеркнула, что ее семья отныне – это максимально закрытая тема, исключая, конечно, ее отношения с матерью. Дана Борисова, вероятно, окончательно вернется в столицу России уже в конце этого месяца.