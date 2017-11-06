В планах Джигурды и Анисиной родить третьего ребенка

Неожиданная новость о том, что актер Никита Джигурда и олимпийская чемпионка Марина Анисина планируют третьего ребенка, потрясла общество. При этом выясняется, что на этот шаг они решатся только при одном условии. Джигурда выиграл дело о многомиллионном наследстве Браташ

Никита Джигурда рассказал, что они с Мариной Анисиной ждут третьего ребенка. Пополнение в семействе запланировано после получения наследства от Людмилы Браташ, передает НТВ. "Ты пообещала мне, как только мы получим деньги", – обратился актер к фигуристке. "Как будет угодно", – подтвердила она. Джигурда при этом надеется, что это известие растопит сердце тещи, с которой и он, и Марина в очень плохих отношениях.