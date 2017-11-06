Известный актер пообещал контролировать ситуацию с домогательствами в Голливуде

Всемирно известный американский актер и режиссер Бен Аффлек пообещал контролировать ситуацию с домогательствами в Голливуде.

Артист всерьез намерен помочь искоренить подобное поведение в актерской среде. Соответствующее заявление Аффлек сделал в интервью агентству Associated Press.

Он подчеркнул, что скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах к актрисам, стал для него уроком и поводом задуматься о своем поведении. Аффлек добавил, что женщин следует чаще продвигать на руководящие посты, а мужчинам следует относиться к приставаниям как к чему-то совершенно недопустимому.