Знаменитый футболист Андрей Аршавин признался, что "гулял" от жены, вследствие чего она и приняла решение расстаться.

Звездная пара заключила брак 1 сентября 2016 года, а через некоторое время у них родилась дочь, которая получила имя Есеня. И вот через непродолжительное время отношения Аршавина и его супруги испортились настолько, что идет речь о разводе.

Как сообщает "СтарХит", спортсмен подчеркнул, что делал "неправильные" вещи и перешел границы. Он добавил, что очень жалеет о том, что "гулял" и надеется, что жена сможет его простить и вернется. Андрей Аршавин заметил, что раскаивается в своем поступке.