Марат Башаров рассказал о своем наболевшем

Актер Марат Башаров рассказал о наболевшем, о своих переживаниях. Вокруг Башарова часто собираются слухи о том, что он может поднять руку на женщину. Несколько месяцев назад актер сыграл свадьбу с матерью своего сына Марселя Елизаветой Шавырковой. Семейство провело медовый месяц в Доминикане.

И вскоре появились слухи, что Башаров поднял руку на жену. Якобы Лиза, как и первая законная жена Марата пострадала из-за его буйного характера. Сама Елизавета уверяет, что в их семье царит спокойствие, никто ни на кого не замахивается.

Башаров утверждаетт, что скандал вокруг его отношений с первой женой Екатериной Архаровой надуман. Актриса тогда заявила, что Башаров избил ее. Актер уверяет, что этого не было.

Он переживает, что многие хорошие знакомые и друзья перестали с ним общаться. Особенно ему обидно из-за ссоры с легендарным тренером Татьяной Тарасовой.

Программа "Идеальный ремонт" помогла Башарову обновить жилье, и он обратился к Татьяне Анатольевне. "Татьяна Анатольевна, любимая, единственная и родная. Не верьте слухам. Верьте своему сердцу, силам и опыту", - просит актер.

Башаров признался в любви к Тарасовой и пригласил в гости.