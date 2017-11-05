Пугачева поделилась с поклонниками уникальными архивными снимками

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась с поклонниками архивными снимками.

Знаменитая певица опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram редкие фотографии под аккомпанемент бардовской композиции Бориса Вахнюка "Прогулка по тайге". Известно, что в середине 60-х годов прошлого века Алла Пугачева гастролировала по Тюменской области с концертной бригадой от радиостанции "Юность". В компании с артисткой тогда был сам Вахнюк.

Поклонники Аллы Борисовны пришли в восторг от снимков и написали множество комментариев. Некоторые подписчики также почувствовали ностальгию по прошлым временам.