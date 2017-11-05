Юморист Галкин ответил актеру Панину на призыв сделать каминг-аут

Юморист, шоумен, телеведущий Максим Галкин ответил актеру Алексею Панину, который призвал его сделать каминг-аут вслед за звездой Голливуда Кевином Спейси. Актер, обладатель двух "Оскаров" признался в нетрадиционной ориентации

Галкин сочинил целое стихотворение в ответ Панину. Дискуссия между двумя актерами началась после того, как Максим Галкин предложил Ксении Собчак, которая собралась баллотироваться в президенты РФ, назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды Алексея Панина.

Панин не смог пропустить мимо эту информацию и призвал Галкина признаться в своей сексуальной ориентации. Галкин ответил на призыв в стихах выложил видеозапись в Инстаграм.