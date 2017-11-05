Юлия Ковальчук поразила фанатов стройной фигурой через три недели после родов

Певица Юлия Ковальчук, которая впервые стала матерью всего лишь три недели назад, появилась на большом концерте своего супруга Алексея Чумакова и поразила поклонников внешним видом.

Артистка призналась, что впервые оставила новорожденную дочь так надолго – Юлии не было дома в течение четырех часов, однако она не могла пропустить выступление мужа.

На страничке Ковальчук в соцсети Instagram появился снимок с мероприятия. Молодая мать выбрала для выхода платье в крупный цветок и бархатный жакет. Она заметила, что уже вернулась в форму и может носить свои обычные вещи, хотя не ожидала, что это случится так скоро.