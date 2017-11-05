С появлением телеведущей Елены Летучей на Первом канале начнутся "чистки". Так пошутили ведущие возобновленной на этом телеканале программы "Прожекторперисхилтон" Александр Цекало, Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Елена Летучая стала известна по программе о борьбе за абсолютную чистоту в ресторанах, кафе, гостиницах, которую она вела на другом канале.

Ведущие "Прожекторперисхилтон" отметили, что в российских регионах боятся Владимира Путина и Лену Летучую. Ее знают, наверное, все российские рестораторы.

Телеведущую пригласили на Первый канал. Теперь она будет вести вести программу о проверках в социальных учреждениях — школах и больницах. По привычке Летучая проверила чистоту в студии. На ее белоснежной перчатке оказалось немного пыли с ударной установки.

Отметим, одну больницу телеведущая уже проверяла. Обнаружила тараканов.

Ведущие "Прожекторперисхилтон" спросили Елену, не собирается ли она по примеру Ксении Собчак пойти в президенты России. По мнению Летучей, президентство - мужское дело.