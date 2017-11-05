Джонни Депп разочаровал поклонников на премьере нового фильма в Лондоне

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп разочаровал своих преданных фанатов, появившись на премьере фильма "Убийство в Восточном экспрессе", которая прошла в Лондоне, в неподобающем виде.

Согласно некоторой информации, 54-летний Депп был сильно пьян и едва мог контролировать себя. Присутствовавшие на мероприятии признаются, что артист несколько раз едва не упал. Более того, как уточняет "7 Дней", актер пытался закурить в зрительном зале и не раз был остановлен охранниками.

Более того, якобы несколько коллег Джонни по фильму отшатнулись от него, поскольку он подходил к ним слишком близко. Поклонники не узнают своего любимца и полагают, что он дошел до такого состояния из-за развода с актрисой Эмбер Херд.