Анна Семенович поздравила поклонников с Днем народного единства откровенным фото

Анна Семенович, находящаяся на отдыхе в Дубае, опубликовала в своем блоге откровенный снимок в ярко-фиолетовом купальнике. Фотография на все 100% отражает прелести фигуры звезды. Упомянула об этом и сама Семенович. Анна Семенович попрощалась с поклонником из-за его отказа жениться

"Никогда не была худой, всегда была в нормальном теле, где есть за что подержаться", — написала певица. Она поздравила всех с праздником и пожелала хорошего настроения.

Поклонники поблагодарили Семенович за поздравления. Многие отметили, что фигура звезды действительно красивая и женственная.