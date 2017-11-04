Анна Семенович поздравила поклонников с Днем народного единства откровенным фото
4 ноября 2017, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
Анна Семенович, находящаяся на отдыхе в Дубае, опубликовала в своем блоге откровенный снимок в ярко-фиолетовом купальнике. Фотография на все 100% отражает прелести фигуры звезды. Упомянула об этом и сама Семенович.
"Никогда не была худой, всегда была в нормальном теле, где есть за что подержаться", — написала певица. Она поздравила всех с праздником и пожелала хорошего настроения.
Поклонники поблагодарили Семенович за поздравления. Многие отметили, что фигура звезды действительно красивая и женственная.