Регина Дубовицкая рассказала о причинах своего исчезновения

Юмористической программе «Аншлаг» сегодня исполняется 30 лет. Её телеведущая Регина Дубовицкая успокоила поклонников и рассказала, что причиной её отсутствия на экранах оказалось монтирование юбилейного шоу.

На передаче «Прямой эфир» ведущая «Аншлага» убедила зрителей в том, что ее здоровье в полном порядке, и она ни куда не исчезала.

«Аншлаг» выходит в эфир с октября 1987 года. За это время в ней успело принять участие множество артистов и юмористов разных жанров и уровней.