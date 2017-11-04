Сын Сергея Зверева женился второй раз

Сын эпатажного стилиста Сергей Зверев-младший вновь женился. Его избранницей стала коллега по работе. О свадьбе Сергея рассказал друг семьи, бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев.

Рустам Солнцев говорит, что Юлия любит избранника и у них все серьезно, не то, что было с прошлой девушкой. Сейчас у пары прекрасные отношения. Торжество было скромным. По его словам, это хороший знак. "Могу сказать по собственному опыту. Чем пышнее свадьба, тем быстрее развод", – пояснил он.

Молодой человек не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Он проживает в Подмосковье, трудится разнорабочим в отеле.

Напомним, что первый брак Сергея, который не одобрял его папа, продержался несколько месяцев. У Зверевых сложились напряженные отношения, видятся они редко. Стилист рассказал, что предпочел бы, чтобы сын меньше думал о невестах, а больше — о получении образования.