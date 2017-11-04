Музыканты Scorpions подняли российские флаги на концерте в Санкт-Петербурге

Группа Scorpions подняла флаги России во время своего выступления в Санкт-Петербурге.

Концерт рок-коллектива из Германии состоялся в городе накануне, его посетили около 10 тысяч человек. Как сообщает ТАСС, в ходе мероприятия российский триколор не только проецировался на экранах сцены, но и оказался в руках лидера группы Клауса Майне. В компании, которая организовала выступление Scorpions, отметили, что музыканты очень любят Россию.

Ранее «Аргументы недели» писали, что группа Scorpions отказалась приехать на байк-шоу в Севастополе. Музыканты назвали расположенный в Крыму город «сомнительной территорией».