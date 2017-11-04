Создатели «Карточного домика» задумались о продолжении сериала без Спейси

Создатели «Карточного домика» планируют снять шестой сезон телесериала без Кевина Спейси. Об этом узнали СМИ.

Некоторое время назад появилась информация, что сериал после скандала, связанного с обвинениями актера в педофилии, было решено закрыть . Изданию Variety стало известно, что продюсеры пока не определились, как им поступить с «Карточным домиком». В настоящее время они склоняются к тому, что шестой сезон сериала может быть снят при условии отсутствия в нем персонажа Кевина Спейси.

Ранее «Аргументы недели» писали, что против актера, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации, выдвинули новое обвинение в домогательствах.