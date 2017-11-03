Яна Рудковская душевно поздравила мужа с первым серьезным юбилеем

Олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко 3 ноября исполнилось 35 лет. Его жена продюсер Яна Рудковская поздравила его с первым серьезным юбилеем. 2017 год стал знаменательным для этой пары.

Они познакомились 10 лет назад. Восемь лет они женаты, а осенью обвенчались. И вот теперь юбилейный день рождения главы звездного семейства.

Яна первой поздравила любимого мужа. Рудковская выложила в Инстаграме видеозапись их с Плющенко венчания и написала поздравление с признанием в любви: "С Днем Рождения, моя любовь! Женечка, пусть исполняются все твои мечты и твои ангелы разрывают всех на льду, как ты разрывал все эти годы ! Твои 4 Олимпийские медали в последних 4 Олимпиадах -пример как надо любить спорт, чтобы отдать ему столько сил и здоровья, сколько отдал ему ты ! 35 лет -это только начало! Твои воспитанники и надеюсь наш сын, продолжат твой спортивный путь! Спасибо что ты есть в моей жизни ! Сильный духом всегда, ты -наш чемпион! Здоровья и сил тебе и громких и красивых побед твоим воспитанникам! Люблю тебя, ну и с первым серьёзным юбилеем тебя!".

Недавно Плющенко признался, что он "подкаблучник". Мудрая Яна это опровергла.