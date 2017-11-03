Кинорежиссер, генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров рассказал о своем личном. Он был трижды женат. Семьи сохранить не удалось. Его взрослая дочь живет в Америке, куда ее ребенком тайно вывезла мать.

Анна родилась в браке Шахназарова с Аленой Сетунской. Девочке было четыре года. Однажды глава семейства вернулся домой, а там ни жены, ни дочки. Только записка. Супруга написала, что уехала вместе с Анечкой в Америку. Никаких контактов она не оставила. Карен Шахназаров пытался искать ребенка. Но понял, что Алена хотела найти лучшую жизнь. К отъезду в США готовилась заранее.

Шахназаров увидел дочь только через 20 лет. Анна сама захотела познакомиться с отцом. Девочка росла в США и воспитана как американка, - рассказал он Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Фильм Шахназарова "Американская дочь" - одна из лучших его работ.