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Появились подробности о девушке, заявившей в полицию на сына Марии Шукшиной

Настоящее имя Фрейи Зильбер - Анастасия

3 ноября 2017, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Появились подробности о девушке, заявившей в полицию на сына Марии Шукшиной
фото: соцсети

Появились подробности о беременной девушке Фрейе Зильбер, заявившей в полицию на сына Марии Шукшиной Макара Касаткина. Девушка, познакомившаяся с сыном и внуком знаменитостей, сообщила правоохранителям об избиениях и распространении Касаткиным запрещенных веществ.

Мария Шукшина даже не успела познакомиться с этой девушкой. Фрейя и Макар познакомились в соцсети, понравились друг другу. Девушка прилетела в Москву из Барнаула. Они стали жить вместе в квартире Макара. Фрейя забеременела. Но отношения влюбленных начали накаляться.

Беременную подругу сына Шукшиной пригласили принять участие в программе "На самом деле". Но правды от Фрейи получить не удалось. Беременным противопоказан полиграф. Проверку подруги Макара на детекторе лжи пришлось отменить.

Но выступили ее знакомые из родного города Барнаула. Оказывается, настоящее имя Фрейи - Анастасия.
Одна из подруг Насти - Фрейи рассказала, что она жаловальсь на Макара, якобы он ее бил.

Сына Марии Шукшиной подозревают в избиении беременной девушки

Сына Марии Шукшиной подозревают в избиении беременной девушки

 

Элина, которая училась в одной школе с Фрейей, рассказала, что в Барнауле она занималась проституцией и вела асоциальный образ жизни. Эксперты подтвердили слова Элины.

В 14 лет Зильбер родила дочь. По ее словам, она любит малышку. Но девочку воспитывают ее родители. Возлюбленная Макара Касаткина не скрыла, что жила за счет мужчин.

"Люди порицают за то, что женщина живет за счет мужчины. Для меня, если мужчина дает деньги - это нормально", - заявила она.

Ранее Фрейя признавалась, что потребляла запрещенные вещества. Эксперты программы "На самом деле" считают, что ей надо обратиться к психиатру.

 

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