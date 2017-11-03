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СМИ: Джоли намерена выйти замуж за британского бизнесмена

3 ноября 2017, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Джоли намерена выйти замуж за британского бизнесмена
фото: globallookpress.com

На днях в СМИ появилась информация о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли готовится вступить в новый брак.

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СМИ: Брэд Питт влюблен в юного "двойника" Анджелины Джоли

Согласно некоторой информации, звезда встречается с бизнесменом из Великобритании, хотя официально еще не развелась с Брэдом Питтом. Как уточняет портал Hollywoodlife, который ссылается на анонимный источник, возлюбленному матери шестерых детей 40 лет.

Якобы пара планирует устроить церемонию по буддийской традиции в одном из заповедников Камбоджи. К настоящему моменту Джоли никак не прокомментировала эту информацию. 

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Аммиачные деньги пахнут кровью

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Поклонники расхвалили щечки Юлии Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук совсем недавно родила дочку и опубликовала свое первое фото после родов. Поклонник артистки заметили, что Юлия немного поправилась, у нее появились "милые симпатичные щечки".

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