СМИ: Джоли намерена выйти замуж за британского бизнесмена
3 ноября 2017, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
На днях в СМИ появилась информация о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли готовится вступить в новый брак.
Согласно некоторой информации, звезда встречается с бизнесменом из Великобритании, хотя официально еще не развелась с Брэдом Питтом. Как уточняет портал Hollywoodlife, который ссылается на анонимный источник, возлюбленному матери шестерых детей 40 лет.
Якобы пара планирует устроить церемонию по буддийской традиции в одном из заповедников Камбоджи. К настоящему моменту Джоли никак не прокомментировала эту информацию.