СМИ: Джоли намерена выйти замуж за британского бизнесмена

На днях в СМИ появилась информация о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли готовится вступить в новый брак.

СМИ: Брэд Питт влюблен в юного "двойника" Анджелины Джоли Hollywoodlife, который ссылается на анонимный источник, возлюбленному матери шестерых детей 40 лет.

Якобы пара планирует устроить церемонию по буддийской традиции в одном из заповедников Камбоджи. К настоящему моменту Джоли никак не прокомментировала эту информацию.