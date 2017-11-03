Поклонники расхвалили щечки Юлии Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук совсем недавно родила дочку и опубликовала свое первое фото после родов. Поклонники артистки заметили, что Юлия немного поправилась, у нее появились "милые симпатичные щечки" и "округлости".

"А какая хорошенькая, как никогда!!!" - пишут подписчики в комментариях под фото. Щечки совсем не портят Ковальчук, она стала только женственнее. "Вам очень идут округлые формы! Вы очень женственная!", "Как похорошела! Прям расцвела! Такая милая!!!", - восторгаются подписчики Ковальчук в Instagram.

Во время беременности поправляются большинство женщин, и звезды - не исключение. Набирали вес после рождения детей певица Полина Гагарина и актриса Мария Кожевникова, журналистка Ксения Собчак, радиоведущая Алла Довлатова.

Дочка Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова появилась на свет в середине октября. Молодая мама показывала единственное фото из роддома. "...нет в мире слов...нет эмоций, которые могут описать это новое чувство...теперь как будто нет времени ...есть необъяснимая любовь и зависимость...спасибо Боженьке , любимому и всем докторам , кто был рядом за доченьку", - написала тогда Юля.

А Чумаков сделал подарок любимой жене. Певица призналась, что соскучилась по своим поклонникам.