Певец Александр Малинин вновь стал участником скандала

Скандал вновь разгорелся вокруг семьи известного певца Александра Малинина.

Согласно некоторым данным, у отца артиста случился инсульт, после которого он захотел встретиться с сыном, однако получил отказ. Мачеха Малинина заявила, что музыкант не пожелал приехать к родственнику.

За мужа заступилась Эмма Малинина, которая заявила, что никакого инсульта не было, а подобные истории придумывает "целая бригада нищебродов", передает "7 Дней". Женщина убеждена, что этим людям нравится строить из себя бедных родственников и таким образом раскручиваться.