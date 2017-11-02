СМИ: Марьянов умер после приема несовместимых лекарств

Дмитрий Марьянов умер после приема несовместимых лекарств. У актера была диагностирована "тромбоэмболия". Он принимал лекарства по назначения врача.

Супруга Дмитрия психолог Ксения Бик рассказывала, что он регулярно проходил обследования и выполнял назначения врачей.

Но за несколько недель до смерти Дмитрий Марьянов пил какое-то время. Из-за употребления большого количества алкоголя у него загустела кровь. Врачи назначили актеру разжижающие кровь средства, -

сообщает Telegram-канале Mash.

Но при диагнозе "тромбоэмболия" употребление препаратов, препятствующих загустению крови, может быть опасным. По данным Mash, по этой причине у актера оторвался тромб, и Дмитрий Марьянов скончался.

Фигуристка Ирина Лобачева считает, что она могла бы спасти актера.