СМИ: Марьянов умер после приема несовместимых лекарств
2 ноября 2017, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Марьянов умер после приема несовместимых лекарств. У актера была диагностирована "тромбоэмболия". Он принимал лекарства по назначения врача.
Супруга Дмитрия психолог Ксения Бик рассказывала, что он регулярно проходил обследования и выполнял назначения врачей.
Но за несколько недель до смерти Дмитрий Марьянов пил какое-то время. Из-за употребления большого количества алкоголя у него загустела кровь. Врачи назначили актеру разжижающие кровь средства, -
сообщает Telegram-канале Mash.
Но при диагнозе "тромбоэмболия" употребление препаратов, препятствующих загустению крови, может быть опасным. По данным Mash, по этой причине у актера оторвался тромб, и Дмитрий Марьянов скончался.
Фигуристка Ирина Лобачева считает, что она могла бы спасти актера.